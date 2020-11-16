Двоповерхові купе у поїздах: що пропонує українська компанія – фото проєкту
Українська компанія запропонувала, як оптимізувати простір у купейних вагонах пасажирських поїздів. Масштабний проєкт передбачає появу двоповерхових купе.
Ідея належить компанії "Міжнародне ділове співробітництво" з Дніпра. Детальніше про проєкт в інтерв'ю ЦТС розповів гендиректор фірми Ігор Теличко.
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На думку розробників, у купейних вагонах доступ пасажирів до полиць другого рівня дуже складний і небезпечний. Тож вони взялися думати, як можна це змінити.
Ми подивилися, як влаштований пасажирський вагон, і подумали, що можна удосконалити. Сама по собі конструктивна схема в купейних вагонах може стати привабливішою для пасажирів,
– пояснив Теличко.
Зрештою, компанія розробила концептуальний проєкт з робочою назвою sleepbox. Наразі робота над усіма ергономічними схемами завершена, також провели необхідні випробування з "пасажирами".
В чому полягає ідея проєкту?
Оптимізувати простір пропонують завдяки максимальному використанню простору верхньої частини вагона. У такий спосіб купе перетворять у двоповерхове.
Місце для ніг пасажирів верхнього поверху забезпечать, знизивши рівень підлоги другого поверху в місці перестінків купе нижнього рівня.
Проєкт двоповерхових купе у пасажирських вагонах / Схеми, надалі ЦТС
Компанія вже провела необхідні випробування / Фото, надані ЦТС
За словами Теличка, компанія вже оформила заявку на відповідний патент. Тепер розробники працюють над пропозицією для інвесторів та зацікавлених організацій.
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