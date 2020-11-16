Українська компанія запропонувала, як оптимізувати простір у купейних вагонах пасажирських поїздів. Масштабний проєкт передбачає появу двоповерхових купе.

Ідея належить компанії "Міжнародне ділове співробітництво" з Дніпра. Детальніше про проєкт в інтерв'ю ЦТС розповів гендиректор фірми Ігор Теличко.

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На думку розробників, у купейних вагонах доступ пасажирів до полиць другого рівня дуже складний і небезпечний. Тож вони взялися думати, як можна це змінити.

Ми подивилися, як влаштований пасажирський вагон, і подумали, що можна удосконалити. Сама по собі конструктивна схема в купейних вагонах може стати привабливішою для пасажирів,

– пояснив Теличко.

Зрештою, компанія розробила концептуальний проєкт з робочою назвою sleepbox. Наразі робота над усіма ергономічними схемами завершена, також провели необхідні випробування з "пасажирами".

В чому полягає ідея проєкту? Оптимізувати простір пропонують завдяки максимальному використанню простору верхньої частини вагона. У такий спосіб купе перетворять у двоповерхове.



Місце для ніг пасажирів верхнього поверху забезпечать, знизивши рівень підлоги другого поверху в місці перестінків купе нижнього рівня.



Проєкт двоповерхових купе у пасажирських вагонах / Схеми, надалі ЦТС



Компанія вже провела необхідні випробування / Фото, надані ЦТС



За словами Теличка, компанія вже оформила заявку на відповідний патент. Тепер розробники працюють над пропозицією для інвесторів та зацікавлених організацій.