Українська кондитерська компанія АВК вироблятиме штучне м'ясо під брендом Dreameat. Його продаватимуть у вигляді заморожених котлет для бургера.

Чим особливий Dreameat

В одній такій котлеті є 21 грамів білка. Також у продукті є клітковина, залізо та фосфор. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Володимир Авраменко, співвласник АВК.

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Вага однієї упаковки – 240 грамів. Зберігати продукт потрібно у морозильній камері при температурі до -18 градусів. Після розморожування – від 0 до +6 градусів, але не більше ніж добу.

Ми зробили продукт без антибіотиків, холестерину, штучних ароматизаторів, барвників та консервантів. Ми подбали, щоб він був натуральним, на 100% рослинним і максимально смачним,

– наголосив Авраменко.

І додав, що Dreameat — перше рослинне м'ясо на ринку без вмісту метилцелюлози. "Простими словами, без паперу. В цьому ми перевершили усіх", – підкреслив він.

Довідка. Метилцелюлоза або Е461 – це загущувач та стабілізатор, який використовують у харчовій промисловості. Він протипоказаний людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Де купити?

Як повідомили в АВК, виробництво на фабриці вже стартувало. Компанія активно шукає партнерів для побудови та розвитку дистрибуції. Найближчим часом продукт можна буде купити в інтернет-магазині.

А поки він вже готовий до самовивозу з фабрики у Дніпрі або ж складу у Києві. Ціна – 91,87 гривні з урахуванням ПДВ. Додатково розраховується вартість доставки для кожного регіону

Реакція соцмереж

Користувачі фейсбуку позитивно оцінили ініціативу компанії. Більшість пишуть, що готові спробувати та цікавляться, коли це буде можливо та що для цього потрібно.