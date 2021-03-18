Українська компанія Murmuration Technology продовжує роботу над власною електричною вантажівкою СoolOn. Автомобіль розробляють інженери з Кривого Рогу.

Керівник проєкту Віталій Бризгалов поділився подробицями про етапи його розробки. Пандемія COVID-19 сповільнила процес, проте серійне виробництво все ж мають намір запустити до 2022 року.

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Що готове станом на березень

Майбутня електровантажівка вже має кабіну для водія. Незабаром її обладнають кузовними панелями, дверима з дзеркалами, а також важливими деталями інтер'єру.

Цей макет CoolOn – авто для програмістів і інженерів. Їхнє завдання – навчити її їздити. Бо стенди – це гарно, а дорога зі своїми нюансами та ямами – це дорога,

– зауважив Бризгалов.

Й додав, що розробники планують осучаснити компонування вантажівки. Зокрема – звернути ще більше уваги на безпеку, зони деформації, додати більше обтічності та енергозбереження.

На якому етапі робота над новинкою / Фото з фейсбук-сторінки Бризгалова

Що ще відомо про роботу над проєктом

Murmuration Technology створили 2 варіанти електровантажівки CoolOn – повною масою 1 500 і 3 500 кілограмів. Тепер шука.ть фінансування на випробування, сертифікацію та підготовку до виробництва.

Крім цього, розробники зараз також розв'язують усі необхідні питання щодо того, як організувати попереднє замовлення на майбутню вантажівку. В цьому їм допомагають юристи.

"Намагаємось заручитися підтримкою держінституцій та громади. Вивчаємо досвід успішних і не дуже виробництв, намагаємось достукатись до різних спеціалістів", – розповів керівник проєкту.

Цікаво! Раніше у Murmuration Technology пояснили, що потенційними покупцями їхньої вантажівки є сервісні служби. Мовиться про ремонтні служби, служби доставки та комунальні підприємства.