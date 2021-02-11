Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон – подробиці

11 лютого 2021 , 23:02
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Джерело:

фейсбук Дівчата STEM

Впродовж 24 – 26 лютого в Україні проведуть онлайн-хакатон "Як зацікавити дівчат енергетикою". У заході можуть взяти участь студентки технічних спеціальностей. Автори ініціативи прагнуть надихнути жінок пов'язати своє життя з енергетикою.

Захід відбудеться в рамках грантової ініціативи "Дівчата в енергетиці", що реалізується за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

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Статистика! За даними Центру "Розвиток КСВ", серед 200 опитаних тільки 2 респонденти, а це лише 1%, при вступі до університету хотіли б обрати спеціальність, пов'язану з енергетикою. Загалом дівчата готові пов'язати своє життя з цією галуззю в три рази рідше, ніж хлопці.

Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон / Фото ДівчатаSTEM

Організатори підготували для учасниць:

  • майстер-класи з гендерної рівності та дизайн-мислення;
  • знайомство з успішними жінками, які побудували кар'єру в енергетиці;
  • розробку групових проєктів щодо залучення дівчат в енергетику;
  • менторський супровід команд;
  • сесії з кар'єрних консультацій.

Як долучитися

Взяти участь у заході можуть усі охочі дівчата віком від 16 до 24 років, які бажають пов'язати своє життя з енергетикою. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму та мотивацію за посиланням. Заявки прийматимуть до 15 лютого включно. Організатори відберуть 35 дівчат. Вже 18 лютого на сторінці ДівчатаSTEM у Facebook оприлюднять список учасниць.