Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон – подробиці

За даними Центру "Розвиток КСВ", серед 200 опитаних тільки 2 респонденти, а це лише 1%, при вступі до університету хотіли б обрати спеціальність, пов'язану з енергетикою. Загалом дівчата готові пов'язати своє життя з цією галуззю в три рази рідше, ніж хлопці.

Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон / Фото ДівчатаSTEM

Організатори підготували для учасниць:

майстер-класи з гендерної рівності та дизайн-мислення;

знайомство з успішними жінками, які побудували кар'єру в енергетиці;

розробку групових проєктів щодо залучення дівчат в енергетику;

менторський супровід команд;

сесії з кар'єрних консультацій.

Як долучитися

Взяти участь у заході можуть усі охочі дівчата віком від 16 до 24 років, які бажають пов'язати своє життя з енергетикою. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму та мотивацію за посиланням. Заявки прийматимуть до 15 лютого включно. Організатори відберуть 35 дівчат. Вже 18 лютого на сторінці ДівчатаSTEM у Facebook оприлюднять список учасниць.