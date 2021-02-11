Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон – подробиці

Дівчата в енергетиці: українок запрошують на онлайн-хакатон / Фото ДівчатаSTEM
Організатори підготували для учасниць:
- майстер-класи з гендерної рівності та дизайн-мислення;
- знайомство з успішними жінками, які побудували кар'єру в енергетиці;
- розробку групових проєктів щодо залучення дівчат в енергетику;
- менторський супровід команд;
- сесії з кар'єрних консультацій.
Як долучитися
Взяти участь у заході можуть усі охочі дівчата віком від 16 до 24 років, які бажають пов'язати своє життя з енергетикою. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму та мотивацію за посиланням. Заявки прийматимуть до 15 лютого включно. Організатори відберуть 35 дівчат. Вже 18 лютого на сторінці ДівчатаSTEM у Facebook оприлюднять список учасниць.