В Україні з'явиться спецлітак для боротьби з пожежами

В Україні замовлять спеціальний літак, головним призначенням якого стане боротьба з пожежами. Він допоможе рятувальним службам оперативніше та ефективніше ліквідовувати займання.

Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну. Зауважують, що ініціатива покликана не лише допомогти рятувальникам, а й підтримати вітчизняного виробника.

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За словами Дениса Шмигаля, минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов". Це безпрецедентний досвід, адже держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва вперше за всю історію незалежності.

Відзначимо, наразі в Україні найчастіше застосовується пожежний літак Ан-32П. Чотири одиниці техніки входять до складу спеціального авіаційного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, на озброєнні ДСНС перебуває декілька гелікоптерів Мі-8, які можуть використовувати спеціальне протипожежне обладнання.