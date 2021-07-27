В Україні побудують 6 платних автобанів: вартість користування

В Україні мають намір реалізувати проєкт будівництва автомобільних доріг, які стануть платними. Загалом Міністерство інфраструктури у співпраці з приватними інвесторами збирається звести 6 автобанів.

Зауважують, що вартість користування автобанами залежатиме від транспортного засобу. Вона сягатиме від 0,023 євро (73 копійок) до 0,133 євро (4 гривень 14 копійок) за кілометр.

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Про проєкт

У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало шість ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства. Їх реалізують в рамках першої програми такого партнерства у дорожній галузі.

Нові автобани мають сполучити 10 областей України. Загальна довжина автошляхів становитиме 1 500 кілометрів. Крім того, на дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.

За словами міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, уряд опрацьовує питання зведення автобанів на таких дорогах:

Харків – Дніпро – Запоріжжя;

Бориспіль – Полтава;

Херсон – Миколаїв;

Київ – Житомир – Рівне;

Ягодин – Ковель – Луцьк;

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв.

Проєкт розробляється Міністерством інфраструктури у партнерстві з Укравтодором, Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні.