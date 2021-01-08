Українець Степан Рябченко став одним з 15 найкращих митців-новаторів у сфері цифрового мистецтва. Відповідний рейтинг представила онлайн-платформа Electric Artefacts.

Що відомо про Рябченка

Рябченко – провідний український медіа-художник. Він працює над концептуальною архітектурою, скульптурою та світловими інсталяціями, зазначили в Electric Artefacts.

Варте уваги Українець представив колекцію сорочок з перероблених матеріалів: фото

Рябченку – 33 роки. Він народився в Одесі у родині художників, там же працює та живе. Навчався в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Отримав ступінь магістра архітектури

У 2015 році одесит потрапив до престижного рейтингу "30 до 30" за версією журналу Forbes. Був лауреатом та переможцем кількох престижних міжнародних конкурсів.

Приклади робіт українця

Зауважимо, що нерухомі та анімовані твори Рябченка зображують позаземні пейзажі. На них – уявні рослини та тварини, часто натхненні комп'ютерними вірусами.

Його серія "Електричні артефакти" показує потойбічні споруди, які блукають світом спокійних океанів та туманного фіолетового неба,

– наголосили в Electric Artefacts.



Робота "Вхід до виходу" Степана Рябченка / Фото з сайту Electric Artefacts



Робота "Безтурботність" Степана Рябченка / Фото з сайту Electric Artefacts



Робота "Присвята павуку" Степана Рябченка / Фото з сайту Electric Artefacts