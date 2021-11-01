Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні

В Україні планують запустити повномасштабне виробництво турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Дрони зможуть використовувати як для потреб Збройних сил України, так і для постачання іноземним замовникам.

Мета може бути досягнута у найближчому майбутньому. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Що відомо

Україна й Туреччина активно співпрацюють з метою обміну технологіями впродовж тривалого часу. До прикладу, в нашій країні працює спільне підприємство з виробництва нового типу безпілотних літальних апаратів – Akinci. Україна постачає для них двигуни та інші запчастини.

Зокрема, нещодавно був підписаний меморандум між компанією Baykar і Міністерством оборони України. Йдеться про будівництво навчально-випробувального центру з експлуатації літальних апаратів Bayraktar TB2. Ключові завдання, які вирішуватиме центр, – обслуговування, ремонт, модернізація БПЛА та навчання персоналу. Наразі здійснюється активний пошук земельної ділянки для запуску предметних робіт зі спорудження центру.

Наступний крок – відкриття заводу з виробництва "байрактарів". Фахівці працюють над створенням виробничих потужностей і започаткування виробництва безпілотників безпосередньо в Україні.

Насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами. Це точно не роки, а місяці,

– підкреслив Боднар.

Він переконаний, що це – стратегічно важливо завдання. Дрони Bayraktar TB2 зацікавили численні країни світу, ба більше – вже є попередні контракти. Відтак, додаткові виробничі потужності повного циклу дають змогу Туреччині освоювати нові ринки, а також спільно проводити випробування та навчання з метою формування оборонної сфери.