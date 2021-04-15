З Wi-Fi та сонячними панелями: у центрі Одеси з'явилися підземні сміттєві баки

На одній з головних площ Одеси встановили нові сміттєві контейнери. Вони частково розміщені під землею. Живить їх електроенергія від сонячних батарей.

4 інноваційні системи, обладнані гідравлікою й електроприводом, з'явилися на Соборній площі. У кожній з них – по 3 контейнери.

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Комплекс обладнаний системою контролю наповнення контейнерів. Спеціальний датчик сповіщає, коли місця для відходів там більше немає.



Це – пілотний проєкт міста / Фото "Культурометр"



Сміттєві контейнери встановили на Соборній площі / Фото "Культурометр"



Такий вигляд має надземна та підземна частини комплексу / Фото "Культурометр"

Баки-приймачі, розміщені над землею, обладнані Led-підсвічуванням. На них помістили наклейки з інформацією про види відходів.

Платформа рухається завдяки 4 сонячним батареям. Їхнього заряду достатньо для 50 спусків та підйомів. Крім цього, є й система Wi-Fi.

Як все це працює

Коли контейнер повністю заповнений, підсвітка змінює колір з зеленого на червоний. Після цього кришка бака автоматично блокується.

Щоб спорожнити контейнер, водію сміттєвоза потрібно використати дистанційний пульт або спеціальний застосунок на смартфоні.

Платформа з контейнерами, отримавши сигнал, підіймається нагору. Коли сміття вивантажене, повертається на місце та опускається знову під землю.

Цікаво! Вперше такі інноваційні системи для збору сміття встановили в Одесі ще влітку 2020 року. Вони з'явилися на Приморському бульварі.