З Wi-Fi та сонячними панелями: у центрі Одеси з'явилися підземні сміттєві баки
На одній з головних площ Одеси встановили нові сміттєві контейнери. Вони частково розміщені під землею. Живить їх електроенергія від сонячних батарей.
Джерело:"Культурометр"
4 інноваційні системи, обладнані гідравлікою й електроприводом, з'явилися на Соборній площі. У кожній з них – по 3 контейнери.
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Комплекс обладнаний системою контролю наповнення контейнерів. Спеціальний датчик сповіщає, коли місця для відходів там більше немає.
Це – пілотний проєкт міста / Фото "Культурометр"
Сміттєві контейнери встановили на Соборній площі / Фото "Культурометр"
Такий вигляд має надземна та підземна частини комплексу / Фото "Культурометр"
Баки-приймачі, розміщені над землею, обладнані Led-підсвічуванням. На них помістили наклейки з інформацією про види відходів.
Платформа рухається завдяки 4 сонячним батареям. Їхнього заряду достатньо для 50 спусків та підйомів. Крім цього, є й система Wi-Fi.
Як все це працює
- Коли контейнер повністю заповнений, підсвітка змінює колір з зеленого на червоний. Після цього кришка бака автоматично блокується.
- Щоб спорожнити контейнер, водію сміттєвоза потрібно використати дистанційний пульт або спеціальний застосунок на смартфоні.
- Платформа з контейнерами, отримавши сигнал, підіймається нагору. Коли сміття вивантажене, повертається на місце та опускається знову під землю.
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