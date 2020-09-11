Вражає масштабами: в центрі Києва збудують сучасну кіберспортивну арену
Нові власники готелю "Дніпро" планують спорудити в центрі Києва кіберспортивну арену. Інвестиції у її будівництво сягнуть 40 мільйонів доларів.
Про це повідомив Олександр Кохановський – один із нових власників готелю та співзасновник української кіберспортивної команди NAVI, пише "Інтерфакс-Україна".
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Багатофункціональна кіберспортивна арена вміщатиме до 10 тисяч людей. Щороку там зможуть відбуватися від 8 до 16 масштабних заходів.
Це, наголосив Кохановський, забезпечуватиме приблизно 100 тисяч відвідувачів міста. А туристичний збір, який надходитиме до бюджету Києва за цей період, може сягнути близько 40 мільйонів гривень..
"Коли у нас буде готель та арена, це стане унікальним конкурентною перевагою. Ми зможемо брати участь в тендерах розробників комп'ютерних ігор на проведення заходів. В цьому полягає основна ідея", – пояснив Кохановський.
Там буде не тільки кіберспорт, але і звичайний спорт. А також концерти, заходи, виставки, конференції. У нас в країні ще немає такого майданчика,
– підкреслив бізнесмен.
► Зауважимо, що великі змагання з кіберспорту організовують в спеціальних місцях, аби публіка могла спостерігати за гравцями. Ігровий процес транслюють на великому екрані. Менш масштабні змагання проводяться в комп'ютерних клубах або через інтернет.
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