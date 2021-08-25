Провідна індійська корпорація в галузі виробництва сталі Tata Steel об'єднується з японською транспортною компанією Mitsui OSK Lines та потужною угорською нафтогазовою компанією MOL задля спільної мети – розробки екологічно чистого балкера.

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На початковому етапі партнери вивчать екологічні переваги, а також комерційну та експлуатаційну доцільність різних технологій. В межах співпраці розглянуть зокрема технологію Wind Challenger, що скоротить викиди шляхом використання енергії вітру. Перше судно, оснащене нею, планують ввести в експлуатацію у 2022 році.

Зауважимо, перехід на безвуглецеве виробництво сталі – глобальна мета Tata Steel до 2050 року. Одне з першочергових завдань – перейти на "зелену" сталь на заводі в місті Порт-Талбот.

Компанія MOL також прагне досягти нульових викидів парникових газів до 2050 року. В межах Group Environmental Vision 2.1 планують впроваджувати чисті альтернативні види палива та вдосконалювати енергозберігаючі технології.