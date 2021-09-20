Студенти з Нідерландів розробили будинок на колесах: він використовує сонячну енергію

Студенти Ейндховенського технологічного університету (Нідерланди) створили "дім на колесах", що працює на сонячній енергії. У ньому є все, що може знадобитися для звичайного повсякденного життя в умовах тривалої мандрівки.

Автомобіль отримав назву Stella Vita. Мета розробників – викликати інтерес до сонячних транспортних засобів.

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Незабаром команда Solar Team Eindhoven вирушить з Ейндховена до південного краю Іспанії. Поїздка довжиною 3 000 кілометрів триватиме близько чотирьох тижнів. Під час подорожі автори представлять свій проєкт на різних заходах і в університетах.

Унікальний "дім на колесах" Stella Vita / Фото Solar Team Eindhoven

Про розр обку

Раніше команда розробила великий сімейний автомобіль на сонячній енергії під назвою Stella Lux. За словами Тейна Тер Хорста, члена команди та студента машинобудівного факультету університету, він володіє позитивним енергетичним потенціалом.

Після створення Stella Lux команда почала працювати над новими проєктами. Так, виникла ідея створити "дім на колесах", що повністю працює від Сонця. Будівництво розпочалося у березні й тривало близько 6 місяців.

Характеристики

автомобіль має аеродинамічну каплевидну форму та оснащений низкою сонячних панелей на даху;

передбачений додатковий дах, який зсувається вгору в нерухомому стані авто;

панелі також можна складати назовні, щоб збільшити їх площу до 17,5 квадратних метрів;

автівка може проїхати 730 кілометрів в сонячний день за умови, що всередині не використовуються ніякі зручності;

акумулятор автомобіля можна повністю зарядити за 2 – 3 дні, а також заправити на станціях зарядки електромобілів, якщо на вулиці похмуро;

всередині автомобіля є ліжко, невеликий холодильник, туалет, диван і невелика кухонна зона – усі пристрої працюють на сонячній енергії;

можливість безперебійно заряджати свої гаджети.

В автомобілі передбачена Інформаційно-розважальна система, яка повідомляє користувача про споживання енергії. Відтак він зможе раціонально її використовувати в дорозі – приймати душ, готувати каву або заряджати ноутбук.

Наразі достеменно невідомо, чи вийде Stella Vita на ринок, адже команда створювала прототип для масового виробництва. Однак за словами розробників, він міг би поступити у продаж через 5 років.