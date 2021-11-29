У США відкрився нестандартний Apple Store: стильні фото
Джерело:New Atlas
У США представили оновлений Apple Store, в якому реалізували одразу декілька нестандартних рішень. Так, всередині зростають дерева, а стеля виконана з дзеркального матеріалу.
Новий магазин розташований у торговому комплексі The Grove у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Проєкт розробила студія дизайну Foster + Partners, з якою Apple співпрацює впродовж тривалого часу.
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Дерева отримують своє продовження всередині магазину / Фото Apple
По суті, магазин поєднує у собі стиль життя на відкритому повітрі з творчістю та новаторським духом, властивим методам роботи Apple,
– підкреслює Стефан Белінг з Foster + Partners.
Особливості магазину
- засклені фасади;
- гігантські розсувні двері (3x9,6 метра), які забезпечують природну вентиляцію приміщення більшу частину року;
- мансардні вікна, завдяки яким у приміщення потрапляє максимальна кількість природного світла;
- ефектна дзеркальна стеля;
- 16 фікусів всередині приміщення;
- два додаткові входи.
Мансардні вікна – стильне та раціональне рішення / Фото Apple
Крім того, на лаконічних дерев'яних столах розташовані традиційні лінії демонстрації продуктів. Як і в інших магазинах компані, тут передбачені полиці з фірмовою продукцією, зони відпочинку та локації підтримки клієнтів. До слова, на території Apple The Groove є простір, де проводять майстер-класи для творчих особистостей.
Неповторний Apple The Groove / Фото Apple