У США відкрився нестандартний Apple Store: стильні фото

У США представили оновлений Apple Store, в якому реалізували одразу декілька нестандартних рішень. Так, всередині зростають дерева, а стеля виконана з дзеркального матеріалу.

Новий магазин розташований у торговому комплексі The Grove у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Проєкт розробила студія дизайну Foster + Partners, з якою Apple співпрацює впродовж тривалого часу.

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Дерева отримують своє продовження всередині магазину / Фото Apple

По суті, магазин поєднує у собі стиль життя на відкритому повітрі з творчістю та новаторським духом, властивим методам роботи Apple,

– підкреслює Стефан Белінг з Foster + Partners.

Особливості магазину

засклені фасади;

гігантські розсувні двері (3x9,6 метра), які забезпечують природну вентиляцію приміщення більшу частину року;

мансардні вікна, завдяки яким у приміщення потрапляє максимальна кількість природного світла;

ефектна дзеркальна стеля;

16 фікусів всередині приміщення;

два додаткові входи.

Мансардні вікна – стильне та раціональне рішення / Фото Apple

Крім того, на лаконічних дерев'яних столах розташовані традиційні лінії демонстрації продуктів. Як і в інших магазинах компані, тут передбачені полиці з фірмовою продукцією, зони відпочинку та локації підтримки клієнтів. До слова, на території Apple The Groove є простір, де проводять майстер-класи для творчих особистостей.

Неповторний Apple The Groove / Фото Apple