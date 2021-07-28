Потужність вражає: Сінгапур запустив плавучу сонячну ферму на Тенгеському водосховищі

У Сінгапурі побудували плавучу сонячну ферму, яка добуває енергію та заощаджує воду. Вона розташована на Тенгеському водосховищі.

Споруду спроєктувала, розробила та обслуговує компанія Sembcorp Floating Solar Singapore у співпраці з Радою з комунальних підприємств (PUB), яка регулює і контролює систему водопостачання в Сінгапурі. Зауважують, що електроенергії, що виробляється на фермі, достатньо для забезпечення роботи 5 місцевих водоочисних споруд.

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Про ферму

Плавуча сонячна ферма складається зі 122 000 сонячних панелей, що розташовані на 10 островах. Загальна площа споруди становить 45 гектарів, що еквівалентно приблизно 45 футбольним полям. Пікова потужність – 60 мегаватів, що подається безпосередньо в національну мережу.

Особливості споруди

розробники застосували фотоелектричні модулі з подвійним склом для підвищення міцності;

панелі нахилені для оптимізації відводу дощової води;

з метою збереження якості води поплавці виготовлені з поліетилену високої щільності (HDPE), який є стійким до ультрафіолетового випромінювання;

панелі закріплені на дні водосховища за допомогою швартових тросів, щоб обмежити рух при сильному вітрі;

між сонячними панелями є проміжки, які поліпшують повітряний потік і дозволяють водним екосистемам досягати сонячного світла;

аератори підтримують рівень кисню у воді, щоб зменшити вплив на біорізноманіття та якість води у водосховищі;

стан панелей контролюють повітряні дрони, що економить до 30% людської праці.

Крім того, плавучі сонячні батареї отримують вигоду від ефекту випаровування води, навіть якщо вони самі скорочують випаровування, щоб зменшити втрати води з резервуара.

Сінгапур встановив амбітну мету до 2030 року – досягти пікової потужності сонячної енергії у 2 гігавати. Наразі подібні плавучі сонячні ферми будуються на водосховищах Бедок і Нижній Селетар.