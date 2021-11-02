Швеція запустить перший у світі катамаран з нульовим рівнем викидів
2 листопада 2021 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:New Atlas
У наш час дедалі частіше впроваджуються водневі рішення з метою зниження рівня викидів CO2. Так, Швеція розробляє перший у світі високошвидкісний безвуглецевий катамаран Beluga24.
Проєкт є результатом партнерства шведських компаній Green City Ferries AB, Echandia, новозеландської Teknicraft та італійської Studio Sculli.
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Beluga24 / Фото Studio Sculli
Про судно
- побудоване з вуглецевого волокна Green City Ferries;
- оснащене інтегрованою системою з батареєю і силовою установкою на паливних елементах Echandia, що забезпечує більшу енергоефективність;
- розраховане на 150 пасажирів;
- старт поставок запланований на 2022 рік.
Серед інших подібних розробок – електричний корабель Candela (Швеція), водневий паром Sea Change (CША) та судно MF Hydra (Норвегія).