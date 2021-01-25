Штучний інтелект навчився дресирувати собак: як це вдалося
Американські вчені розробили систему для навчання собак простим командам. Програма Nvidia Jetson Nano працює на основі штучного інтелекту.
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Як це працює
Система Nvidia Jetson Nano розпізнає собаку, відтворює команду та фіксує реакцію на неї. Штучний інтелект у режимі реального часу порівнює завантажене зображення собаки з тією, яку дресирує. Якщо команда виконана вірно – пес отримує ласощі. У разі невиконання процес повторюється. Випробування продемонстрували, що алгоритм визначає пози та поведінку собак із точністю 92 відсотки.
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