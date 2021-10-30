Школяр із Житомира представив сумку-холодильник, яку можна створити у домашніх умовах

Юний дослідник із Житомира презентував власну сумку-холодильник. Хлопець запевняє, що створити її у домашніх умовах – під силу кожному.

Саморобна сумка-холодильник здатна зберігати холод до 5 годин. На її виготовлення хлопець витратив всього 130 гривень.

Цікаво "Розумний" холодильник від Amazon: контролюватиме свіжість продуктів та пропонуватиме рецепти

Максим Шатілов навчається в 11 класі Житомирської ЗОШ №30. Дослідництво – його улюблена справа з дитинства. Винахідник займається у гуртку "Основи науково-дослідницької діяльності" міського центру науково-технічної творчості.

Про розробку

Щоб створити сумку-холодильник у домашніх умовах, вам знадобиться: пластикове відро, каремат, ножиці, скотч и фольга.

Етапи виготовлення:

Прикласти до каремату відро та вирізати два кола. На дно відра приклеїти двосторонній скотч, а на нього – одне із кіл (фольгою вгору). Вставити каремат, притиснути його до стінок і обрізати на потрібній висоті. Приклеїти смужки скотчу на смужки відра. Шматочок каремату акуратно приклеїти до стінки відра та щільно притиснути. На кришку – скотч та друге вирізане коло.

Холод можуть акумулювати дві маленькі пляшечки з льодом.

Бюджетна сумка-холодильник / Фото Житомирська міська рада

У такій камері можна зберігати все, що потрібно, наприклад, квас чи морозиво у спекотний день,

– говорить Максим.

Випробування

Спершу хлопець використав два шматочки льоду однакового розміру. Один з них – поклав на тарілку і залишив у кімнаті, а інший – у сумку-холодильник. Результат був красномовний: лід у кімнаті розтанув, а у сумці – ні. Згодом винахідник поклав у сумку заморожене м'ясо, виміряв його початкову температуру та контролював її кожні 30 хвилин впродовж 3 годин. Технологія продемонструвала свою ефективність.