Школяр із Житомира представив сумку-холодильник, яку можна створити у домашніх умовах
Джерело:Житомирська міська рада
Юний дослідник із Житомира презентував власну сумку-холодильник. Хлопець запевняє, що створити її у домашніх умовах – під силу кожному.
Саморобна сумка-холодильник здатна зберігати холод до 5 годин. На її виготовлення хлопець витратив всього 130 гривень.
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Максим Шатілов навчається в 11 класі Житомирської ЗОШ №30. Дослідництво – його улюблена справа з дитинства. Винахідник займається у гуртку "Основи науково-дослідницької діяльності" міського центру науково-технічної творчості.
Про розробку
Щоб створити сумку-холодильник у домашніх умовах, вам знадобиться: пластикове відро, каремат, ножиці, скотч и фольга.
Етапи виготовлення:
- Прикласти до каремату відро та вирізати два кола.
- На дно відра приклеїти двосторонній скотч, а на нього – одне із кіл (фольгою вгору).
- Вставити каремат, притиснути його до стінок і обрізати на потрібній висоті.
- Приклеїти смужки скотчу на смужки відра.
- Шматочок каремату акуратно приклеїти до стінки відра та щільно притиснути.
- На кришку – скотч та друге вирізане коло.
Холод можуть акумулювати дві маленькі пляшечки з льодом.
Бюджетна сумка-холодильник / Фото Житомирська міська рада
У такій камері можна зберігати все, що потрібно, наприклад, квас чи морозиво у спекотний день,
– говорить Максим.
Випробування
Спершу хлопець використав два шматочки льоду однакового розміру. Один з них – поклав на тарілку і залишив у кімнаті, а інший – у сумку-холодильник. Результат був красномовний: лід у кімнаті розтанув, а у сумці – ні. Згодом винахідник поклав у сумку заморожене м'ясо, виміряв його початкову температуру та контролював її кожні 30 хвилин впродовж 3 годин. Технологія продемонструвала свою ефективність.