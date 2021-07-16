Не лише фонтани: чим приваблює Вінниця та що обов'язково варто побачити

Вінниця – чи не найкомфортніше місто для проживання в Україні. Втім, зручним воно є не лише для місцевих мешканців, а й для тих, хто знайомиться з ним перше.

Тут знайдуть щось особливе для себе усі: ті, хто приїхав у ще одне українське місто, аби пройнятися історією рідної землі, й ті, хто полюбляє активний відпочинок та якомога більше часу хоче провести на свіжому повітрі.

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Вінниця поєднує в собі досить швидкий темп життя та затишні локації для відпочинку. З чого почати знайомство з містом – читайте далі.

Вулиця Соборна

Це центральна вулиця Вінниці, яка простягнулася на понад 1,5 кілометра. Звідси варто розпочати прогулянку містом. Саме там розташовані чимало визначних пам'яток. Це і легендарний готель "Савой", й Свято-Преображенський собор та Домініканський монастир, а також низка музеїв.



Вулиця Соборна у Вінниці / Фото "Моя Вінниця"



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Водонапірна вежа

На Європейській площі розташована 28-метрова водонапірна вежа, вона є найвищою у місті. Понад 100 років споруда використовувалася по-різному. Зокрема, під час війни – як наглядовий пункт. Були часи, коли там навіть жили працівники "Водоканалу". У 1985 році її передали у власність Обласному краєзнавчому музею як пам'ятку архітектури. Відтоді там облаштували частину експозиції Меморіалу революційної та бойової слави.



Вінницька вежа – символ міста / Фото "Вінниця"

Садиба Пирогова

Ще одна унікальна пам'ятка – музейний комплекс Садиба Пирогова, розташована на околиці міста. Там колись жив та працював видатний хірург і науковець Микола Пирогов. На території садиби є церква-некрополь, у якій зберігається саркофаг з набальзамованим тілом лікаря. Саме він створив перший атлас топографічної анатомії людини, заснував військово-польову хірургію й почав використовувати анестезію при оперативних втручаннях.



Житловий будинок хірурга Пирогова / Фото "Вікіпедія"

Вінницькі мури

Радимо зануритися в історію та прогулятися вздовж Вінницьких мурів, зведених ще у XVII столітті. Головну оборонну споруду міста будували монахи-єзуїти, аби захиститися від набігів татар. Сьогодні від фортець залишилося дуже мало, а в колишньому монастирі облаштували приміщення для краєзнавчого музею.



Історична оборонна споруда міста / Фото "Вінниця"

Центральний міський парк

Аби розслабитися, рекомендуємо відвідати Центральний парк, який раніше називався на честь Максима Горького. На площі у близько 40 гектарів розмістили низку пам'ятників – бійцям, які воювали в Афганістані, січовим стрільцям. Також там представлена експозиція "Вінниця в мініатюрі". Водночас на території парку є стадіон, ковзанка й навіть міський планетарій, тож кожен знайде собі заняття до душі.



Прогуляйтесь центральним парком міста / Фото "Моя Вінниця"

Замкова гора

Ще одна локація для прогулянок – Вінницький замок або Замкова гора. На цій території понад 500 років тому, за доби Коріатовичів, звели величезний замок. До наших днів він не зберігся, однак саме з цього пагорба відкривається чудовий краєвид на місто. Тож якщо ви хочете зробити панорамні фото Вінниці та оглянути її згори – додайте до списку місць, які треба відвідати.



Так колись виглядав Вінницький замок / Фото Центру історії Вінниці



Замкова гора у Вінниці за наших днів / Фото "20 хвилин"

Музей ретро-техніки "Автомотовелофототелерадіо"

Приїхавши у Вінницю, не упустіть можливості відвідати оригінальний музей в приміщенні автосалону "Володимир". Він діє відносно недавно – лише з 2013 року й розташований неподалік центру міста. Побачити там можна цілу колекцію ретро-автомобілів та старих велосипедів, телевізорів, фотоапаратів та іншої техніки, яка є символом радянської епохи.



Експонати музею ретро-техніки / Фото I go to world

Світломузичні фонтани Roshen

І так, звісно – не можемо не пригадати світломузичні вінницькі фонтани на Південному Бузі, про які знають по всій Україні та за її межами. Це фонтани-рекордсмени, адже є найбільшими в Україні та у Європі серед плавучих. Їхня довжина сягає 97 метра, а ширина – 10 метрів. Висота центрального струменя становить 63 метри.



Вінницькі фонтани заворожують / Скриншот з відео

Зупинитися на набережній й насолоджуватися приголомшливою шоу-програмою – саме те, що потрібно туристу після насиченого дня та прогулянки містом.