Не виникає сумнівів, що, познайомившись зі справжньою Одесою одного разу, ви закохаєтесь назавжди! Унікальний колорит, неповторна архітектура, велична історія, аромат моря, тепло сонця, вишуканість закладів та яскраве нічне життя.

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Розповідаємо, які локації варто відвідати та де відпочити в неймовірному місті біля моря.

Неповторна Одеса: місця, які варто відвідати

Санжейські схили

Санжейські схили / Фото BeautyHUB

Недарма починаємо свою розповідь із цієї локації, адже саме тут можна спостерігати за народженням нового дня, зустрівши незабутній світанок! Мальовничі краєвиди, виняткове море та мінімум туристів: сюди варто прийти за враженнями на все життя.

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Комфортна подорож в Інтерсіті+ / Фото ПриватБанку

Приморський бульвар

Без сумніву, Приморський бульвар – місце, яким прогулюватися ввечері, – одне задоволення! До слова, тут часто відбуваються цікаві конкурси та грають вуличні музиканти.

Приморський бульвар / Фото TripAdvisor

Дім сонця​

​Не оминіть увагою одну з інстаграмних локацій біля моря. Круті фото й численні лайки вам забезпечені!

Дім сонця / Фото "Одеський краєзнавець"

Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка​

Побачити неперевершену Одесу з висоти можна у парку імені Тараса Шевченка. Саме там працює оглядове колесо, від видів з якого будуть в захваті як дорослі, так і малеча.

Окрім цього, в парку є чимало інших атракціонів, які зможуть вразити туристів. А от для закоханих рекомендуємо затриматись біля каруселі, на фоні якої пари роблять чудові фото.

Парк Шевченка / Фото "Моя Одеса"

Пам’ятник апельсину

​Вважається, що саме апельсин – символ розквіту міста Одеса. Так, у 1800 році одесити відправили імператору Павлу І у подарунок 3 000 апельсинів до Санкт-Петербурга. В результаті – Одесі надали фінансування на завершення будівництва морського порту, який був головним годувальником міста!

Пам'ятник апельсину / Фото BestKV

Морський порт

Морський порт / Фото Вікіпедія

Надзвичайно потужна локація Одеси, яка є своєрідним артоб'єкт просто неба. Морський вокзал, яхт-клуб, готель – усе це є в порті. І, звичайно, фірмовий одеський краєвид на море!

Воронцовський маяк

​Відвідайте цікаву екскурсію "Стежкою маячника" від працівників Одеського порту, щоб дізнатися усе про його історію та цікаві факти. Крім того, можете побачити навіть дельфінів. Вирушайте та насолоджуйтеся величчю споруди та духом портового міста!

Воронцовський маяк / Фото "Аквапарк Одеса"

Торговий центр "Пасаж"

​Унікальна будівля, в якій розташований ТЦ "Пасаж", побудована в кінці XIX – на початку ХХ століття. Це будинок з атріумом – заскленим простором, та невеликим двориком у вигляді наскрізної галереї. До торгового центру можна увійти з двох вулиць – Дерибасівської та Преображенської.

"Пасаж" / Фото Planet Of Hotels

Пам’ятник Стіву Джобсу

​Пам’ятник засновнику компанії Apple відкрили в Одесі у першу річницю з дня його смерті – 5 жовтня 2012 року. Це перший монумент на честь Джобса в СНД та другий у світі. Автори ініціативи – одеські студенти. На пам’ятнику увічнена фраза: "Дякую, Стів", яка символізує повагу та любов до генія.

Пам'ятник Стіву Джобсу / Фото iCover

Дім з атлантами

​Ця будівля по праву вважається одним із найгарніших будинків не лише в Одесі, а й в Україні. Статуї, які прикрашають архітектурну споруду, – робота архітектора Товія Фішеля. У свій час будинком володіла родина Фальц-Фейнів, яка заснувала заповідник "Асканія-Нова".

Дім з атлантами / Фото TripAdvisor

Музей коньячної справи Шустова

​Місце з унікальною фірмовою атмосферою. Тут розкриваються найпотаємніші секрети рецептури та приготування благородного напою. Дивитися чи куштувати – вибір за вами!

Музей коньячної справи Шустова / Фото Музей Шустова

Плаский дім

Старовинний будинок, який викликає обман зору завдяки особливостям архітектури. Інші назви: "Картковий дім", "Дім тіней", "Відьмацький дім". Про будівлю існує безліч історій та легенд, які вам охоче розкажуть місцеві гіди.​

Плаский дім / Фото MD-UKRAINE

Вулиця Дерибасівська​

Головний осередок одеського колориту! Потрапивши сюди, ви чітко зрозумієте, чому Одесу інколи називають "містом контрастів". Тут гармонійно поєднуються простота з розкішшю. А що обрати: сосиски на грилі чи авторську фуагру, послухати вуличних музикантів чи популярних зірок, скуштувати дорогі напої чи морозиво – вирішувати вже вам!

Обов’язково замовте подорож на конях з екскурсією від корінного одесита, який розповість усе про історію, архітектуру та людей.

Дерибасівська / Фото Igotoworld

Алея "Аркадія"

​Простір, який гості міста називають "українським Лас-Вегасом". Величність хмарочосів, широкий вибір розваг, розкіш закладів, фірмова музика нічних клубів – атмосфера, яка змушує веселитися й танцювати до ранку!

"Аркадія" / Фото Rem.ua

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Відпочити душею та тілом: топ-5 одеських пляжів

Пляж "Ланжерон"

Пляж "Ланжерон" / Фото Itinery

Простора набережна, яка починається біля готелю Nemo, й простягається на декілька кілометрів. Саме тут кожен охочий може відпочити, не витративши "усі гроші світу". Тут можна поїсти та випити на будь-який смак та гаманець, адже до ваших послуг:

фудкорти, де можна скуштувати піцу, хот-доги, бургери, донери або локшину;

вишукані ресторани з розкішним інтер’єром та авторською кухнею;

бари, де ви можете випити холодного пива та замовити охолоджуючі коктейлі;

кафе, які пропонують насолодитися простою одеською кухнею.

Пляж "Отрада"

Пляж "Отрада" / Фото "Аквапарк Одеса"

Розташований неподалік знаменитого Французького бульвару. Цей пляж чудово підходить як для молоді, так і для сімей з дітьми, адже тут – тепле море, чистий пісок та пологий вхід у воду. Вам пропонують: лежаки з матрацами, зонтиками та столиками, смачні коктейлі та закуски, а також – "лаунжевий" музичний супровід. "Отрада" – це осередок спокою та релаксу!

Пляж "Лузанівка"

Пляж "Лузанівка / "Фото Vgorode

Абсолютно нетиповий одеський пляж, що розташований в селі Котовського. Головна особливість – виняткова чистота моря та максимально демократичні ціни. Парк розваг, басейни, ігрові майданчики, надувні гірки, солодка вата та морозиво – ідеальне місце для відпочинку з дітьми! Дорослих тут, повірте, також не обділять увагою. Місцеві кухарі та бармени зможуть задовольнити ваші гастрономічні побажання за розумні гроші. До прикладу, ви можете скуштувати неймовірний український борщ з пампушками лише за 55 гривень, а італійський коктейль Aperol Spritz – за 70 гривень! Здивовані? Вирушайте та дозвольте собі відпочити на повну!

Пляж "Золотий берег"

Пляж "Золотий берег" / Фото Deribas Hotel

Пляж розташований на 16 станції Великого фонтану. Узбережжя "Золотого берегу" є одним із найулюбленіших місць для відпочинку корінних одеситів. Перш за все, через його атмосферу, чистоту та велику територію. Туристи також відзначають відмінне обслуговування в закладах, що розташовані неподалік.

Пляж "Яхта"

Пляж "Яхта" / Фото "Українська служба Інформації"

Місце, де відкривається неймовірний краєвид на море та схили з будиночками, наче в Італії! Напевно, найбільше в такому розкішному закладі вражають демократичні ціни: картопля фрі за 35 гривень, віденські вафлі з морозивом та фруктами за 55 гривень, а крафтове пиво – за 40 гривень.

Узбережжя з чистим морем та пляжний клуб з басейном 18+, а також – окреме містечко для дітей лише за 50 гривень на день! За малечою наглядає персонал та аніматори, а батьки можуть легко й невимушено відпочивати з друзями. Пропозиція, від якої важко відмовитися!