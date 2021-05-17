Карту мужчина разработал, используя сервис Google My Maps. Идею воплотил в реальность, чтобы помочь своим землякам найти в городе локации с муралами.

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Колесник хочет, чтобы карта муралов стала дополнением к уже существующим или новым экскурсионным маршрутам, проведению квестов. Кроме этого, она поможет открывать Кривой Рог и горожанам.

Это имеют все крупные города Украины: Киев, Харьков, Львов. Я взял на себя ответственность сделать такое и для Кривого Рога. Итак, дарю городу путеводитель стенописи Криворожья,

– отметил он.

А началось все с того, что Вячеслав увидел в соцсетях фото с муралами на газораспределительной станции. Сделал там селфи – эта фотография стала первой в его коллекции, пишет Общественное.



Карта муралов в Кривом Роге / Фото с фейсбук-страницы Колесника

Дальнейшие планы Колесника

Таисия Артемова, которая является экскурсоводом криворожского выставочного зала, подтвердила, что интерактивную карту муралов могут использовать в уже существующих экскурсионных маршрутах.

Но проводить экскурсии отдельно по муралам будет трудно, учитывая протяженность города. Можно делать большую экскурсию и обращать внимание на эти объекты,

–пояснила она.

На достигнутом Вячеслав останавливаться не планирует. Далее он хочет дополнять разделы карты художественными произведениями советского и постсоветского монументального искусства.

Колесник лелеет искусство в родном городе. Он также пишет стихи, впервые в Кривом Роге организовал конкурс поэтического перевода. Кроме этого, администрирует электронный буккроссинг в регионе.

Муралы в Кривом Роге / Фото Вячеслава Колесника