Впервые в Украине: японское авто, что заправляется водородом, получило сертификацию

Машину японского автопроизводителя Toyota, что работает на водороде, сертифицировали в Украине. Специалисты убеждены, что вскоре такие авто станут привычной обыденностью. Ранее так и произошло с электрокарами.

В долгосрочной перспективе в стране планируется развитие инфраструктуры для водородного транспорта, включая создание первой водородной заправки. Глобальная цель – сделать Украину главным экспортером водорода для стран ЕС благодаря хорошему потенциалу возобновляемых источников энергии.

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Детали

В Украину автомобиль завез президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин. Он и приложил максимум усилий, чтобы ее сертифицировать. Так, автомобиль получил украинские номера. Однако пока его будут заправлять в Польше.

По словам Репкина, водород – новый экологичный вид топлива, что не приводит ко вредным выбросам и не форсирует процесс глобального потепления.

Процесс был сложным, и решится на него не каждый, поскольку это личные инвестиции, а риск не пройти сертификацию большой. У нас ушло на это полтора месяца – машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности,

– рассказал Александр.

Он убежден, что сложность заключалась лишь в том, что раньше сертификацию водородного авто не проводили. В дальнейшем желающие будут тратить на это около трех дней.

Символично, что первое водородное авто, которое получило сертификацию, произведено в Японии. Именно эта страна является ключевым игроком на арене водородной энергетики. В этом году даже Олимпийские игры Япония сделала максимально экологичными благодаря водороду.