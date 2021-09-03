В долгосрочной перспективе в стране планируется развитие инфраструктуры для водородного транспорта, включая создание первой водородной заправки. Глобальная цель – сделать Украину главным экспортером водорода для стран ЕС благодаря хорошему потенциалу возобновляемых источников энергии.
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Детали
В Украину автомобиль завез президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин. Он и приложил максимум усилий, чтобы ее сертифицировать. Так, автомобиль получил украинские номера. Однако пока его будут заправлять в Польше.
По словам Репкина, водород – новый экологичный вид топлива, что не приводит ко вредным выбросам и не форсирует процесс глобального потепления.
Процесс был сложным, и решится на него не каждый, поскольку это личные инвестиции, а риск не пройти сертификацию большой. У нас ушло на это полтора месяца – машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности,
– рассказал Александр.
Он убежден, что сложность заключалась лишь в том, что раньше сертификацию водородного авто не проводили. В дальнейшем желающие будут тратить на это около трех дней.