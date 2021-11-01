Впервые в истории: Украина разворачивает серийное производство боеприпасов ВОГ-17В

В Украине запускают серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Это достижение является беспрецедентным за всю историю независимости.

Более того, Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя. В частности, это знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины.

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Производство развернут на Шосткинском заводе "Импульс", входящем в состав Укроборонпрома. Это результат плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которое является автором боеприпаса. Заметим, разработка ВОГ-17В прошла полный цикл государственных испытаний.

Боеприпас ВОГ-17В / Фото "Укроборонпром"

По словам генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, предприятие четко демонстрирует свои возможности и компетенции для производства, а также доказывает свою способность обеспечить критическую потребность войска в боеприпасах. "Мы стремимся также добиться ведущих позиций нашего государства на мировых рынках ВВТ", – подчеркнул он.