Впервые в Украине: трассу национального значения испытают гоночными автомобилями

В Украине вскоре протестируют новую автомагистраль Н-31 Днепр-Решетиловка. На этот раз к испытаниям трассы привлекут скоростные гоночные авто. Для Украины такой опыт является беспрецедентным.

Известно, что длина недавно построенной магистрали составляет 14 километров. Трасса соединит города Днепр и Киев. Работы проведены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

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Детали

Длина нового строительства по Днепропетровской области составляет 56 километров. Отмечают, что 28 из них – уже готовы. По словам и.о. начальника службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, последний участок дороги уже готовится к эксплуатации. Протестировать его решили именно гоночными машинами, которые обеспечивают возможность проверить качество трассы на высокой скорости.

О машинах

В испытаниях примут участие 5 спортивных болидов "Эстония", которые ранее участвовали в исторических гонках. Они оборудованы форсированными двигателями и способны разгоняться до 250 километров в час.

"Мы пригласили настоящих экспертов – легендарных гонщиков автомобильного спорта", – отметил директор музея "Машина времени" Михаил Прудников.

Испытания пройдут 19 августа. Место проведения: трасса Н-31 Днепр – Решетиловка, км 21 +900, Петриковского района. Старт заезда – 12:00. Всех желающих приглашают присоединиться к историческому событию, насладиться гонками и пообщаться с легендарными спортсменами.