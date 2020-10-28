На Полтавщине создали мобильный приложение, которое позволяет виртуально путешествовать по городам Украины. Ukraine Open – это своеобразный тревел-помощник, где возможно проложить маршрут, забронировать отель, вызвать такси или купить билет по предложенному маршруту.

Проект создали при поддержке Украинского культурного фонда. Он популяризирует путешествие по стране и дает возможность во времена пандемии совершать виртуальные путешествия, сообщают Инновации 24.

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Путешествовать онлайн можно в сопровождении англоязычных и русскоязычных аудиогидов. По словам разработчиков, приложение создавался прежде всего как полезный инструмент для заблаговременного планирования путешествий по городам Украины.

Ведь актуальность онлайн-путешествий во время пандемии растет и теперь каждый может путешествовать по стране просто со смартфоном в руке – без изнурительных часовых переездов.