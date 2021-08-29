USF объявил победителей 29-го питча: проекты получат 25 000 долларов
29 августа 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:USF
Украинский фонд стартапов объявил победителей 29-го питча. Проекты получат государственное финансирование.
В рамках конкурса свои идеи представили 12 команд. USF выбрал 5 стартапов, которым предоставят финансирование. Общая сумма – 125 000 долларов.
Примечательно Стартап с офисом во Львове привлек 52,5 миллиона долларов инвестиций: интересные детали
Проекты оценивались по следующим критериям: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея и стратегия развития.
Победители
Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант 25 000 долларов:
- The Great Catalog – каталог 3D моделей для дизайнеров и архитекторов. На портале пользователи могут размещать, продавать и загружать необходимые для проектов объекты. (Киев).
- Real Talk Sport – CRM web система администрирования соревнований единоборств и деятельности спортивных федераций. (Киев).
- Elai – веб-сервис для генерирования видеопрезентации с человеком в кадре из текста. Работает на базе ИИ. (Киев).
- MAGBULB – уникальное и быстрое решение для замены лампочек с помощью магнитного адаптера. (Львов).
- IDvizer – система для проверки личности. Разрабатывается по заказу вашей бизнес-модели и является гарантом вашей безопасности. (Киев).