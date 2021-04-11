Уникальная операция: в Одессе транспортировали огромный электрический кран – фото
В Одесском морском порту провели уникальную операцию по сопровождению негабаритных грузов за пределы порта. Говорится о транспортировке мостового электрического крана.
Источник:"Думская"
Кран был доставлен в Одессу на специализированном судне Unistream. Он предназначен для ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".
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- Операцию проводили специалисты службы транспортировки и сопровождения грузов.
- Комплектующие электрического крана очень массивные. 2 грузовые балки весят по 38 тонн каждая.
- Длиной они достигают 28 метров, а высотой – 2 метра.
- Автомобильный тягач с закрепленной на прицепе балкой, имел длину 33 метра.
- Обеспечение проезда транспорта с такими габаритами по территории порта проводилось впервые за последние 20 лет.
Подробности от АМПУ
Как пояснили в Администрации морских портов, чтобы провезти груз по автодорогам порта, был разработан специальный план, а накануне провели тестовое прохождение маршрута без груза.
Самыми сложными отрезками по маршруту были заезд с корня Карантинного мола на эстакаду и проезд под туннельным мостом микрорайона Пересыпь по территории порта,
– пояснил Максим Лапай, руководитель АМПУ.
"Благодаря опыту и квалификации наших инженеров по оперативной группы безопасности дорожного движения, операция по сопровождению негабаритных грузов прошла в штатном режиме", – добавил он.
Транспортировка негабаритного груза / Фото "Думская"
Уникальная операция в Одесском порту / Фото "Думская"
Поздно вечером 9 апреля автопоезд в составе 3 тягачей с платформами вывели на улицы Балковской и передали для дальнейшего сопровождения экипажа дорожной полиции.
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