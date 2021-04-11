В Одесском морском порту провели уникальную операцию по сопровождению негабаритных грузов за пределы порта. Говорится о транспортировке мостового электрического крана.

Кран был доставлен в Одессу на специализированном судне Unistream. Он предназначен для ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".

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Операцию проводили специалисты службы транспортировки и сопровождения грузов.

Комплектующие электрического крана очень массивные. 2 грузовые балки весят по 38 тонн каждая.

Длиной они достигают 28 метров, а высотой – 2 метра.

Автомобильный тягач с закрепленной на прицепе балкой, имел длину 33 метра.

Обеспечение проезда транспорта с такими габаритами по территории порта проводилось впервые за последние 20 лет.

Подробности от АМПУ

Как пояснили в Администрации морских портов, чтобы провезти груз по автодорогам порта, был разработан специальный план, а накануне провели тестовое прохождение маршрута без груза.

Самыми сложными отрезками по маршруту были заезд с корня Карантинного мола на эстакаду и проезд под туннельным мостом микрорайона Пересыпь по территории порта,

– пояснил Максим Лапай, руководитель АМПУ.

"Благодаря опыту и квалификации наших инженеров по оперативной группы безопасности дорожного движения, операция по сопровождению негабаритных грузов прошла в штатном режиме", – добавил он.



Транспортировка негабаритного груза / Фото "Думская"



Уникальная операция в Одесском порту / Фото "Думская"

Поздно вечером 9 апреля автопоезд в составе 3 тягачей с платформами вывели на улицы Балковской и передали для дальнейшего сопровождения экипажа дорожной полиции.