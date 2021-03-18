Украинский електрогрузовик СoolOn: появились фото с первых этапов разработки
Украинская компания Murmuration Technology продолжает работу над собственным электрическим грузовиком СoolOn. Автомобиль разрабатывают инженеры из Кривого Рога.
Источник:фейсбук Виталия Брызгалова
Руководитель проекта Виталий Брызгалов поделился подробностями об этапах его разработки. Пандемия замедлила процесс, но серийное производство все же намерены запустить к 2022 году.
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Что готово по состоянию на март
Будущий электрогрузовик уже имеет кабину для водителя. Вскоре его оборудуют кузовными панелями, дверьми с зеркалами, а также важными деталями интерьера.
Этот макет CoolOn – авто для программистов и инженеров. Их задача – научить его ездить. Потому что стенды – это хорошо, а дорога со своими нюансами и ямами – это дорога,
– сказал Брызгалов.
И добавил, что разработчики планируют осовременить компоновки грузовика. В частности – обратить еще больше внимания на безопасность, зоны деформации, добавить больше обтекаемости и энергосбережения.
На каком этапе работа над новинкой / Фото с фейсбук-страницы Брызгалова
Что еще известно о работе над проектом
Murmuration Technology создали 2 варианта электрогрузовика CoolOn – полной массой 1500 и 3500 килограмм. Теперь ищут финансирования на испытания, сертификацию и подготовку к производству.
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