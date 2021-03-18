Украинская компания Murmuration Technology продолжает работу над собственным электрическим грузовиком СoolOn. Автомобиль разрабатывают инженеры из Кривого Рога.

Руководитель проекта Виталий Брызгалов поделился подробностями об этапах его разработки. Пандемия замедлила процесс, но серийное производство все же намерены запустить к 2022 году.

Полезно В Украине запустили приложение, которое сравнивает стоимость поездки в такси

Что готово по состоянию на март

Будущий электрогрузовик уже имеет кабину для водителя. Вскоре его оборудуют кузовными панелями, дверьми с зеркалами, а также важными деталями интерьера.

Этот макет CoolOn – авто для программистов и инженеров. Их задача – научить его ездить. Потому что стенды – это хорошо, а дорога со своими нюансами и ямами – это дорога,

– сказал Брызгалов.

И добавил, что разработчики планируют осовременить компоновки грузовика. В частности – обратить еще больше внимания на безопасность, зоны деформации, добавить больше обтекаемости и энергосбережения.

На каком этапе работа над новинкой / Фото с фейсбук-страницы Брызгалова

Что еще известно о работе над проектом

Murmuration Technology создали 2 варианта электрогрузовика CoolOn – полной массой 1500 и 3500 килограмм. Теперь ищут финансирования на испытания, сертификацию и подготовку к производству.

Кроме этого, разработчики сейчас также решают все необходимые вопросы относительно того, как организовать предварительный заказ на будущий грузовик. В этом им помогают юристы. "Стараемся заручиться поддержкой госинституций и общества. Изучаем опыт успешных и не очень производств, пытаемся достучаться до различных специалистов", –рассказал руководитель проекта.

Интересно! Ранее в Murmuration Technology объяснили, что потенциальными покупателями их грузовика есть сервисные службы. Говорится о ремонтных службах, службах доставки и коммунальных предприятиях.