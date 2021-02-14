Одесская компания Spaitech провела испытала мультироторный беспилотник Windhover в Гималаях. Несмотря на чуть ли не самые сложные метеорологические условия устройство подтвердило свою высокую надежность.

Специалисты Spaitech отправились в индийские Гималаи, чтобы проверить предельные возможности Windhover, в конце 2020 года.

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Как проводили испытания

Полеты осуществляли на высоте 5500 метров над уровнем моря. Пребывание человека на такой высоте требует предварительной подготовки.

Температура во время испытаний опускалась до минус 25 градусов по Цельсию.

Судя по фото, мультикоптер тестировали, в частности, на горном перевале Хардунг Ла.

Метеорологические условия были сложными – говорится о ветер, туман и мороз.

Важно! До сих пор ни один из украинских и единицы из аппаратов мировых производителей могли выполнить полеты в подобных условиях.

Как отметили в Spaitech, мультикоптер Windhover в Гималаях подтвердил свои характеристики по дальности и времени полета, а также в отношении своих функциональных возможностей.

Испытания украинского мультикоптера в Гималаях / Фото Spaitech​



После успешных испытаний специалисты компании вернулись в Украину. Они не только получили важный опыт, но и почерпнули идеи по совершенствованию комплекса.

Коротко о мультикоптере Windhover