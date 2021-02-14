Украинский мультикоптер испытали в сверхсложных условиях в Гималаях: фото
Одесская компания Spaitech провела испытала мультироторный беспилотник Windhover в Гималаях. Несмотря на чуть ли не самые сложные метеорологические условия устройство подтвердило свою высокую надежность.
Источник:Defense Express
Специалисты Spaitech отправились в индийские Гималаи, чтобы проверить предельные возможности Windhover, в конце 2020 года.
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Как проводили испытания
- Полеты осуществляли на высоте 5500 метров над уровнем моря. Пребывание человека на такой высоте требует предварительной подготовки.
- Температура во время испытаний опускалась до минус 25 градусов по Цельсию.
- Судя по фото, мультикоптер тестировали, в частности, на горном перевале Хардунг Ла.
- Метеорологические условия были сложными – говорится о ветер, туман и мороз.
Как отметили в Spaitech, мультикоптер Windhover в Гималаях подтвердил свои характеристики по дальности и времени полета, а также в отношении своих функциональных возможностей.
Испытания украинского мультикоптера в Гималаях / Фото Spaitech
После успешных испытаний специалисты компании вернулись в Украину. Они не только получили важный опыт, но и почерпнули идеи по совершенствованию комплекса.
Коротко о мультикоптере Windhover
- Основное назначение беспилотного комплекса – решение задач по аэроразведке, патрулированию и картографированию местности.
- Беспилотник может передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.
- Максимальная продолжительность его полета достигает 60 минут. Тактический радиус использования мультикоптера – до 8 километров.
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