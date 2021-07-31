Украинские ракетные установки испытали в Одесской области: мощное видео
Источник:ЗСУ
Украинские военные успешно испытали модернизированные образцы ракетного вооружения. Говорится об установке "Точка-У" и реактивный боеприпас "Тайфун-1".
Все это происходило на полигоне "Алибей", который расположен в Одесской области. Там провели, в частности, 4 запуски боеприпасов.
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Подробности об испытаниях
Дважды запускали вроде "Тайфун-1" – модернизированный снаряд "Града" с дальностью, увеличенной до 40 километров. Столько же стрелял и оперативно-тактический комплекс "Точка-У". Ракеты, предназначенные для него, подверглись модернизации.
Испытания на полигоне "Алибей": смотрите видео
Руководил испытательными пусками генерал-лейтенант Родион Тимошенко, заместитель начальника Генштаба ВСУ. Также принимали участие:
- представители украинского Минообороны;
- разработчики и производители модернизированных образцов;
- личный состав определенных подразделений ВСУ.
Испытания на полигоне "Алибей" / Фото ВСУ