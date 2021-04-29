В 2021 году конференция проходила в Сербии в режиме онлайн – с 22 по 28 апреля. В ней приняли участие 142 исследователи-школьники из 23 стран мира.

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К украинской делегации на конкурсе вошли 11 учеников-членов МАН. Они боролись за награды в секциях по инженерии, физики, математики и науки о жизни.

Справка. В результате украинцы завоевали 1 золотую медаль, 3 серебряные, 4 бронзовые, 4 медали в номинации "Постерная презентация" и 1 специальный приз.

В Малой академии наук объяснили, чтобы получить возможность представлять Украину на конференции, школьники должны были пройти предварительный отбор.

Во время него обращали внимания на результаты в конкурсах-защитах ученических исследовательских проектов и работу над собственным исследованиям.

Подробности о проектах школьников

Анализ воды – золото

Золотую награду на конкурсе получил Иларион Кулешов, 11-классник из Запорожья. Он представил разработку экспресс-анализа дисперсных систем.



Иларион Кулешов получил золото / Фото "ШоТам"

Юный ученый придумал прибор, который помогает выяснить, насколько загрязнена вода. Он дает возможность анализировать воду на содержание пыли, грязи, обрывков пластика.

Спасение лесных насекомых – серебро

10-классник Владимир Павленко из Киева придумал, как спасти лесных муравьев вида Formica rufibarbis. За это проект он получил серебряную награду.



Владимир Павленко получил серебро / Фото "ШоТам"

Павленко самостоятельно сконструировал дома специальный инкубатор из пробирок, закупоренных микрофиброй. Осенью 2020 он поместил туда оплодотворенную матку-муравья.

Весной 2021 года подросток планирует переселить выращенных муравьев в среду. Так удастся увеличить их численность.

Серебро – обогреватели для рук

Таисия Чурсина из Херсонской области также получила серебро. Девушка представила на конкурсе специальные рукавицы – автономные обогреватели для рук.



Таисия Чурсина получила серебро / Фото "ШоТам"

Они помогают людям, страдающим болезнью Рейно – нарушение кровообращения. Его вызывает резкое сужение сосудов, в пальцы рук и ног попадает недостаточно крови.

Кроме самого изобретения, Чурсина разработала и специальный мобильное приложение к перчаткам. С его помощью за состоянием пациента сможет следить врач.

Исследование колебаний гидродинамики – серебро

Еще одним серебряным призером стал 11-классник Виктор Уланов с Днепра. Он изучал возникновения автоколебаний в гидродинамической системе.



Виктор Уланов – также серебряный призер / Фото "ШоТам"

Заметим, что результаты исследований днепрянина могут быть использованы при проектировании атомных электростанций.

Бронзовые призеры среди украинцев

Представители украинской делегации также получили бронзовые награды за проекты по математике и физике. Их завоевали: