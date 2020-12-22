Украинские инновации в вентиляции: чем поражают компании из Львова и Днепра
Украинские компании PRANA и "ВТС Комплект" создают инновационные решения в области вентиляции. Их агрегаты обеспечивают здоровую рециркуляцию воздуха, сохраняя температуру в помещении и предотвращая чрезмерные затраты электроэнергии.
PRANA
Львовская компания PRANA производит системы децентрализованной вентиляции, создавая рекуператоры воздуха с медным теплообменником, наделяет их антисептическими свойствами, пишет Ukraиner.
Интересно Украинская компания производит газ и удобрения из отходов: как это работает – фото, видео
"Наша компания – единственная, которая использует медь как материал для изготовления теплообменника в рекуператорах", – рассказал Роман Кузич, соучредитель PRANA.
Мы пошли не только путем энергосбережения и комфорта, а выбрали еще и безопасность. Ведь медь испокон веков используют как природный антисептик,
– подчеркнул он.
"ВТС Комплект"
Днепровская компания "ВТС Комплект" работает над созданием централизованной вентиляции, в частности экологических бытовых вентиляционных агрегатов с корпусом из гофрокартона со специальным водостойким покрытием.
Как подчеркнул соучредитель "ВТС Комплект" Михаил Махлевич, рекуператоры производятся где-то с 1960-х годов, но все эти устройства имеют архаичную конструкцию. Они не ориентированы на экологичность и на утилизацию.
"Что мы сделали? Мы используем бумагу. Зачем делать корпус из пластика, металла или различных полимеров? Мы решили выбрать новый материал, и для него сделать эффективную форму, эффективную конструкцию", – добавил предприниматель.
Как работает рекуператор
- Принцип его действия заключается в том, что тепло вытяжного воздуха (отработанный воздух, который выводится наружу) используется для подогрева приточного (свежий воздух, подаваемый в помещение).
- Этот способ значительно эффективнее, чем естественное проветривание. Ведь сохраняет тепло в помещении, а затем – уменьшает расходы на отопление.
Как работает рекуператор / Инфографика Ukraиner
- Зимой через открытые окна теряется до 30% тепла, а летом до 70% потребленной электроэнергии может использоваться на кондиционирование помещения.
- Поэтому в жаркие дни действие рекуператорных систем не менее эффективная, ведь экономит энергию на охлаждение воздуха в комнатах, позволяет пользоваться кондиционерами меньшей мощности.
Более об украинских инновации в вентиляции: смотрите в видео Ukraиner
Поделиться новостью
-
Украинские инновации в вентиляции: чем поражают компании из Львова и Днепра22 декабря 2020 , 23:43
-
Всего за 20 секунд: в сингапурском кафе фирменные блюда готовят работы – видео17 декабря 2020 , 15:54
-
Как Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – совет от CEO ДТЭК Максима Тимченка17 декабря 2020 , 12:57