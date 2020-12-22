Украинские компании PRANA и "ВТС Комплект" создают инновационные решения в области вентиляции. Их агрегаты обеспечивают здоровую рециркуляцию воздуха, сохраняя температуру в помещении и предотвращая чрезмерные затраты электроэнергии.

PRANA

Львовская компания PRANA производит системы децентрализованной вентиляции, создавая рекуператоры воздуха с медным теплообменником, наделяет их антисептическими свойствами, пишет Ukraиner.

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"Наша компания – единственная, которая использует медь как материал для изготовления теплообменника в рекуператорах", – рассказал Роман Кузич, соучредитель PRANA.

Мы пошли не только путем энергосбережения и комфорта, а выбрали еще и безопасность. Ведь медь испокон веков используют как природный антисептик,

– подчеркнул он.

"ВТС Комплект"

Днепровская компания "ВТС Комплект" работает над созданием централизованной вентиляции, в частности экологических бытовых вентиляционных агрегатов с корпусом из гофрокартона со специальным водостойким покрытием.

Как подчеркнул соучредитель "ВТС Комплект" Михаил Махлевич, рекуператоры производятся где-то с 1960-х годов, но все эти устройства имеют архаичную конструкцию. Они не ориентированы на экологичность и на утилизацию.

"Что мы сделали? Мы используем бумагу. Зачем делать корпус из пластика, металла или различных полимеров? Мы решили выбрать новый материал, и для него сделать эффективную форму, эффективную конструкцию", – добавил предприниматель.

Как работает рекуператор

Принцип его действия заключается в том, что тепло вытяжного воздуха (отработанный воздух, который выводится наружу) используется для подогрева приточного (свежий воздух, подаваемый в помещение).

Этот способ значительно эффективнее, чем естественное проветривание. Ведь сохраняет тепло в помещении, а затем – уменьшает расходы на отопление.



Как работает рекуператор / Инфографика Ukraиner

Зимой через открытые окна теряется до 30% тепла, а летом до 70% потребленной электроэнергии может использоваться на кондиционирование помещения.

Поэтому в жаркие дни действие рекуператорных систем не менее эффективная, ведь экономит энергию на охлаждение воздуха в комнатах, позволяет пользоваться кондиционерами меньшей мощности.

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