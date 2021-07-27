В Украине построят 6 платных автобанов: стоимость пользования

В Украине намерены реализовать проект строительства автомобильных дорог, которые станут платными. В общем Министерство инфраструктуры совместно с частными инвесторами собирается возвести 6 автобанов.

Отмечают, что стоимость пользования автобанами будет зависеть от транспортного средства. Она будет достигать от 0,023 евро (73 копеек) до 0,133 евро (4 гривен 14 копеек) за километр.

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О проекте

В октябре 2020 Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства. Их реализуют в рамках первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.

Новые автобаны должны совместить 10 областей Украины. Общая протяженность автомобильных дорог составит 1 500 километров. Кроме того, на дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.

По словам министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анны Юрченко, правительство прорабатывает вопрос строительства автобанов на таких дорогах:

Харьков – Днепр – Запорожье;

Борисполь – Полтава;

Херсон – Николаев

Киев – Житомир – Ровно;

Ягодин – Ковель – Луцк

Днепр – Кривой Рог – Николаев.

Проект разрабатывается Министерством инфраструктуры в партнерстве с Укравтодором, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине.