В Украине построят 6 платных автобанов: стоимость пользования
Источник:"Суспільне"
В Украине намерены реализовать проект строительства автомобильных дорог, которые станут платными. В общем Министерство инфраструктуры совместно с частными инвесторами собирается возвести 6 автобанов.
Отмечают, что стоимость пользования автобанами будет зависеть от транспортного средства. Она будет достигать от 0,023 евро (73 копеек) до 0,133 евро (4 гривен 14 копеек) за километр.
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О проекте
В октябре 2020 Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства. Их реализуют в рамках первой программы такого партнерства в дорожной отрасли.
Новые автобаны должны совместить 10 областей Украины. Общая протяженность автомобильных дорог составит 1 500 километров. Кроме того, на дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.
По словам министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анны Юрченко, правительство прорабатывает вопрос строительства автобанов на таких дорогах:
- Харьков – Днепр – Запорожье;
- Борисполь – Полтава;
- Херсон – Николаев
- Киев – Житомир – Ровно;
- Ягодин – Ковель – Луцк
- Днепр – Кривой Рог – Николаев.