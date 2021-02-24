В Украине внедряют государственную поддержку развития сети скоростных електрозарядных станций. Их построят на основных автодорогах из столицы во Львов, Одессу и Днепр.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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По словам министра, специальная государственная программа предусматривает строительство скоростных электроразрядных станций на наиболее популярных маршрутах Киев – Львов, Киев – Одесса и Киев – Днепр. Главная цель – развивать электромобильность в стране.

Почему это важно

Дело в том, что сегодня в Украине существует 11 операторов зарядных станций, три из них имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока. Учитывая то, что спрос на электротранспорт в Украине стремительно растет, необходимо увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.

Одним из ключевых вопросов для нашего министерства является популяризация экологических видов транспорта и создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила бы владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении,

– отметил Криклий.

Сегодня ведомство работает в таких ключевых направлениях: