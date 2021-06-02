В Украине появится спецсамолет для борьбы с пожарами

В Украине закажут специальный самолет, главным назначением которого станет борьба с пожарами. Он поможет спасательным службам оперативно и эффективно ликвидировать возгорания.

Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина. Отмечают, что инициатива призвана не только помочь спасателям, но и поддержать отечественного производителя.

Важно ВМС Украины получат три катера типа Island от США

По словам Дениса Шмыгаля, в прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП "Антонов". Это беспрецедентный опыт, ведь государство закупает такое количество самолетов отечественного производства впервые за всю историю независимости.

Отметим, сейчас в Украине чаще всего применяется пожарный самолет Ан-32П. Четыре единицы техники входят в состав специального авиационного отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на вооружении ДСНС находится несколько вертолетов Ми-8, которые могут использовать специальное противопожарное оборудование.