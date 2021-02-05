На Харьковщине изготовили первую в Украине партию экологического скотча. Идею местного издательства "Ранок" воплотила в реальность Змиевская бумажная фабрика.

Как возникла такая идея

Подробности об этом рассказал Виктор Круглов, директор издательства "Ранок". По его словам, предприятие печатает книги именно на бумаге, которую производит Змиевская фабрика.

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Более 100 тысяч посылок ежегодно приходится упаковывать с помощью скотча. Однако такое упаковки переделать невозможно, ведь скотч прилипает к обёртке.

Вспомнилось, как когда-то все заклеивали на зиму окна бумажными лентами, намазанных крахмалом. Подумали, можно такое сделать промышленным методом,

– отметил Круглов.

"Вот инженеры и химики немного "поколдовали" с синтезированным крахмалом", – пояснил директор издательства "Ранок".

Важно! Как заверил Круглов, изготовленный экологический скотч полностью разлагается естественным способом менее чем за 6 месяцев.

Особенности изделия

Стоит заметить, что в использовании такого экологического скотча все же определенные нюансы. Перед тем, как наклеивать ленту, нужно обязательно смочить ее водой.

Но разработчики уже создают оборудование, которое поможет быстро увлажнять ленту, чтобы быстро паковать посылки. Первое такое устройство уже представили.



Первый украинский экологический скотч / Фото Змиевской бумажной фабрики

Первые в Украине

Круглов отметил, что их разработка является первым в Украине. Сейчас это – экспериментальная партия. Однако екоскотч намерены производить и в промышленном масштабе, это снизит его цену.

Сейчас цена единицы практически вдвое выше обычной клейкой ленты, но выпуск большими партиями будет дешевле,

– пояснил директор издательства.

Кроме этого, он также отметил, что уже немало компаний заинтересовались экологическим скотчем и хотели бы использовать его в своей работе.