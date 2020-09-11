Украинская компания FED разработала инновационный ионноплазменный двигатель для космических полетов. Сейчас проводят все необходимые испытания устройства.

Маск предлагает лететь на Марс, но только в одну сторону. Жидкостные и твердотопливные двигатели, которые сейчас используют, – не лучший вариант. Об этом рассказал председатель правления компании FED Виктор Попов, пишет "Укринформ".

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Он заверил, что было бы уместным использование ионоплазменных двигателей. Именно такие создала компания FED вместе с Харьковским авиационным институтом. Сейчас эта технология проходит тестирование.

Представьте: маленький космический "трактор" убирает мусор на орбите вокруг Земли. Кроме этого, нужны аппараты, на которых можно ремонтировать спутники. Оп, с орбиты на орбиту. "Подъехал", "подлечил", и все окей,

– пояснил Попов.

И подчеркнул, что это будет работать по принципу, как с электричеством: включил – выключил двигатель. А вот с жидкостным так не получилось бы. Эта инновация, по словам Попова, нужна уже сейчас, и не только для космических полетов.

"А вообще, наша задача – добраться до Илона Маска, начать работу с его компанией. Думаю, что нам удастся", – убежден председатель правления компании FED.

Справка. Харьковская компания FED специализируется на разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте агрегатов авиационного, космического и общемашиностроительного назначения.

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