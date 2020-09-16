Украинцы создают грузовой электромобиль: цена и характеристики
В Кривом Роге создают первый украинский грузовой электромобиль CoolOn. Он может появиться в серийном производстве уже в 2021 году.
Это – разработка украинских инженеров компании Murmuration Technology, сообщает "Первый Криворожский".
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Назвать електрогрузовик решили CoolOn – в честь французского ученого Шарля Кулона. Его особенностью является то, что для производства планируют использовать только украинские автозапчасти. Это позволит уменьшить ее стоимость и поддержать местных производителей.
Потенциальные покупатели городского электромобиля:
"Трудно сказать, останемся ли мы в Кривом Роге. Направление сразу держим на Европу, элементы безопасности сразу будут европейского уровня", – отметил Виталий Брызгалов, СЕО компании.
Характеристики авто
Длина електрогрузовика – 5 метров, ширина – 1,7 метра, высота – 2,1 метра. Авто будет иметь грузовой отсек с открытым кузовом. Зарядить его можно будет от розетки, в которой есть 220 или 380 вольт. Для полного заряда придется подождать 4 часа.
Будет стоить CoolOn примерно 16 тысяч долларов. Руководитель Murmuration Technology подчеркнул: изменяя бензиновое авто на электрическое, бизнес-клиент за 2 года на сэкономленные топливе выплачивает его стоимость (кредит или лизинг) и проценты.
Так будет выглядеть украинский електрогрузовик CoolOn / Фото Murmuration Technology
По словам разработчиков, аккумулятор будущего авто полноценно будет служить около 10 лет – при расчете запаса хода в 200 – 250 километров. После этого его можно будет использовать в других целях: например, чтобы питать жилое или коммерческое помещение.