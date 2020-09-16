В Кривом Роге создают первый украинский грузовой электромобиль CoolOn. Он может появиться в серийном производстве уже в 2021 году.

Это – разработка украинских инженеров компании Murmuration Technology, сообщает "Первый Криворожский".

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Назвать електрогрузовик решили CoolOn – в честь французского ученого Шарля Кулона. Его особенностью является то, что для производства планируют использовать только украинские автозапчасти. Это позволит уменьшить ее стоимость и поддержать местных производителей.

Потенциальные покупатели городского электромобиля:

сервисные службы, например – ремонтные;

службы доставки;

коммунальные предприятия – для уборки улиц.

"Трудно сказать, останемся ли мы в Кривом Роге. Направление сразу держим на Европу, элементы безопасности сразу будут европейского уровня", – отметил Виталий Брызгалов, СЕО компании.

Характеристики авто

Длина електрогрузовика – 5 метров, ширина – 1,7 метра, высота – 2,1 метра. Авто будет иметь грузовой отсек с открытым кузовом. Зарядить его можно будет от розетки, в которой есть 220 или 380 вольт. Для полного заряда придется подождать 4 часа.

Будет стоить CoolOn примерно 16 тысяч долларов. Руководитель Murmuration Technology подчеркнул: изменяя бензиновое авто на электрическое, бизнес-клиент за 2 года на сэкономленные топливе выплачивает его стоимость (кредит или лизинг) и проценты.



Так будет выглядеть украинский електрогрузовик CoolOn / Фото Murmuration Technology

По словам разработчиков, аккумулятор будущего авто полноценно будет служить около 10 лет – при расчете запаса хода в 200 – 250 километров. После этого его можно будет использовать в других целях: например, чтобы питать жилое или коммерческое помещение.

Пандемия коронавируса COVID-19 несколько замедлила разработку. Несмотря на это, большое серийное производство (3 – 5 тысяч авто) планируют запустить уже в 2021 – 2022 годах.