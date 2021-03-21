Украинская компания из Днепра представила инновационный автомобиль-вездеход ATLAS. Разработчики заверили, что он – один из надежных в своем классе.

Как отметили на официальном сайте компании, по желанию клиента ATLAS может быть оборудован под любые цели и задачи.

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Новый вездеход смог объединить в себе ультимативное проходимость и простоту управления – водителем может любой человек, обладающий навыками управления авто с механической коробкой передач.

Автомобиль оборудован полноуправляемым шасси, шинами низкого давления, мощным дизельным двигателем. Благодаря повороту обеих пар колес машина имеет впечатляющую маневренность.

Так выглядит новый украинский вездеход / Фото ATLAS

Радиус разворота у украинского вездехода ATLAS меньше, чем у обычного легкового автомобиля. Это – очень важно для передвижения на пересеченной местности.

Характеристики ATLAS:

масса – 2200 килограмм;

грузоподъемность – 1 500 килограмм;

вмещает до 12 человек;

на суше развивает скорость до 60 километров в час;

скорость передвижения на воде – 7 километров в час;

максимальный запас хода – 800 километров.

Предсерийный образец уже прошел необходимые испытания. Сейчас в Днепре продолжается производство первой партии таких инновационных вездеходов.

Мощная разработка украинцев: смотрите видео ATLAS​

Тест-драйв ATLAS

Кроме этого, в сети также появилось видео тест-драйва нового украинского ATLAS. Его сравнивали, в частности, с другим украинским вездеходом – SHERP.

"Вот такой этот прототип. Перспективный и очень интересный автомобиль с технической точки зрения. Тем более, он made in Ukraine", – говорится в видео-обзоре.

Тест драйв нового вездехода: смотрите видео с ютуб-канала InfoCar​