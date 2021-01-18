Харьковские инженеры разработали устройство, которое помогает при лечении последствий COVID-19. Ученые создали аппарат, который тестирует качество дыхания и показывает, насколько больной потерял нюх.

Соответствующее устройство создали ученые Харьковского национального университета радиоэлектроники. Подробнее – в сюжете 24 канала.

К теме Харьковские патрульные возят с собой в машине игрушки: зачем такое нововведение

Разработчик аппарата, доктор технических наук Олег Аврунин, отметил, что за характеристиками мощности дыхания и ощущение определенного запаха можно четко показать снижение уровня обоняния.

Олег Аврунин вместе с медиками создал риноманометр несколько лет назад для реабилитации пациентов после болезней верхних дыхательных путей. Впоследствии в прибор внесла коррективы старшая преподаватель кафедры биомедицинской инженерии университета Яна Носова.



Аврунин с медиками создал риноманометр несколько лет назад / Скриншот с видео

Тестирование чувствительности к запахам

Именно разработана Яной носовой насадка и позволяет измерять обоняние. Чувствительность носа медики обычно тестируют на 3 запахах, при коронавирусе на 2 из них нервы в мозге частично или полностью перестают реагировать.

Особенно это актуально при реабилитации после COVID-19, когда можно протестировать человека до и после назначенного лечения и оценить его эффективность его,

– сказала старшая преподавательница.

По ее словам, если показатели увеличились, проведенное лечение помогает.

Восстановление обоняния после COVID-19

Последние исследования ученых в Великобритании свидетельствуют о том, что коронавирус может отобрать нюх на несколько месяцев. В то же время могут появиться даже обонятельные галлюцинации.

"Порой появляются какие-то "вспышки" (обоняния – 24 канал) и я не могу понять, может, это какие-то воспоминания. Например, сижу и очень резко запахло дыней. Будто мозг начинает вспоминать, как это было", – рассказала Татьяна, через COVID-19 она не чувствует запахов с ноября.



Риноманометры есть лишь в опытных образцах / Скриншот с видео

Аппарат харьковских инженеров может помочь различить: дело в обоняния или это психосоматика. Но пока риноманометры является лишь в опытных образцах у разработчиков и нескольких больницах Харькова и Полтавы.

Инженеры имеют все сертификаты и патенты, презентовали изобретение за рубежом. Однако в Украине до сих пор не заинтересовалась изготовлением аппаратов.

Что известно об устройстве харьковских инженеров: смотрите видео 24 канала