Ученые из США разработали сверхпрочный самовосстанавливающийся бетон

Исследователи Вустерского политехнического института (WPI) разработали самовосстанавливающийся бетон, который может продлить жизнь конструкций, а также – уменьшить вредные выбросы CO2. Они использовали фермент, содержащийся в эритроцитах.

Изобретение критически важно для строительной отрасли и окружающей среды. Материалы исследования опубликованы в Applied Materials Today.

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Исследователи Вустерского политехнического института (WPI) используют фермент, содержащийся в эритроцитах, для создания самовосстанавливающегося бетона, который в четыре раза прочнее традиционного бетона. Так, он может продлить срок эксплуатации конструкций на основе бетона и устранить необходимость дорогостоящего ремонта или замены. Примененный фермент автоматически реагирует с атмосферным углекислым газом (CO2), создавая кристаллы карбоната кальция, которые имитируют бетон по структуре, прочности и другим свойствам. Кроме того, они могут заполнять трещины.

Бетон – это самый распространенный в мире искусственный строительный материал: он является важнейшим компонентом во всем – от мостов до высотных зданий, частных домов, тротуаров и т. д. Однако бетон хрупкий и подвержен растрескиванию под воздействием воды, температурных изменений, напряжения и других факторов, которые могут привести к потере целостности конструкции и необходимости дорогостоящего ремонта или замены,

– сказала Немая Рахбар, доцент кафедры гражданской и экологической инженерии и ведущий автор статьи.

Процесс, запатентованный учеными, может "заживлять" миллиметровые трещины в течение 24 часов. Чтобы исправить большую трещину или отверстие, кальций и СО2 могут применяться для стимулирования автономного заживления. Можно использовать ту же смесь, но с другим процессом нанесения, чтобы инициировать заживление в уже затвердевшем традиционном бетоне.

"Исцеление традиционного бетона, который уже используется, также критически полезно, и это поможет уменьшить потребность в производстве и отгрузке дополнительного бетона, что имеет огромное влияние на окружающую среду", – сказал Рахбар.

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