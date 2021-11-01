Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине

В Украине планируется запустить полномасштабное производство турецких беспилотников Bayraktar TB2. Дроны смогут использовать как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок иностранным заказчикам.

Цель может быть достигнута в ближайшем будущем. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Что известно

Украина и Турция активно сотрудничают с целью обмена технологиями в течение длительного времени. К примеру, в нашей стране работает совместное предприятие по производству нового типа беспилотных летательных аппаратов – Akinci. Украина поставляет для них двигатели и другие запчасти.

В частности, недавно был подписан меморандум между компанией Baykar и Министерством обороны Украины. Речь идет о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации летательных аппаратов Bayraktar TB2. Ключевые задачи, которые будет решать центр – обслуживание, ремонт, модернизация БПЛА и обучение персонала. В настоящее время осуществляется активный поиск земельного участка для запуска предметных работ по сооружению центра.

Следующий шаг – открытие завода по производству "байракторов". Специалисты работают над созданием производственных мощностей и основанием производства беспилотников непосредственно в Украине.

На самом деле, работы идут довольно быстрыми темпами. Это точно не годы, а месяцы,

– подчеркнул Боднар.

Он убежден, что это – стратегически важная задача. Дроны Bayraktar TB2 заинтересовали многочисленные страны мира, более того – уже есть предварительные контракты. Следовательно, дополнительные производственные мощности полного цикла позволяют Турции осваивать новые рынки, а также совместно проводить испытания и обучения с целью формирования оборонной сферы.