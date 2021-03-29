В Турции испытали третий беспилотник Akıncı от Baykar
Компания Baykar завершила испытания третьего прототипа Akıncı – ударно-разведывательного беспилотника нового поколения. Вскоре разработка поступит в воздушные силы Турции.
Розробники сподіваються, що Akıncı значно підвищать обороноздатність країни.
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За результатами випробувань, ударний безпілотник вперше досяг своєї максимальної швидкості – 463 кілометрів за годину. Ба більше, компанія вже розпочала серійне виробництво БПЛА.
Що відомо про дрон
- тривалість польоту становить 24 годин;
- максимальна висота польоту – 12 кілометрів;
- радіус польоту у межах базової станції управління складає до 250 кілометрів;
- максимальне бойове навантаження – до 1 350 кілограмів;
- його можна застосовувати для знищення наземних цілей за допомогою крилатих ракет SOM на відстані близько 250 кілометрів;
- можливість використання ракет "повітря-повітря".
У Туреччині випробували третій Akıncı від Baykar: дивіться відео
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