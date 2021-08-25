Ведущая индийская корпорация в области производства стали Tata Steel объединяется с японской транспортной компанией Mitsui OSK Lines и мощной венгерской нефтегазовой компанией MOL для общей цели – разработки экологически чистого балкера.

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Детали

На начальном этапе партнеры изучат экологические преимущества, а также коммерческую и эксплуатационную целесообразность различных технологий. В рамках сотрудничества рассмотрят в частности технологию Wind Challenger, что сократит выбросы путем использования энергии ветра. Первое судно, оснащенное Wind Challenger, планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Заметим, переход на безуглеродное производство стали – глобальная цель Tata Steel до 2050 года. Одна из первоочередных задач – перейти на "зеленую" сталь на заводе в городе Порт-Талбот.

Компания MOL также стремится достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. В пределах Group Environmental Vision 2.1 планируют внедрять чистые альтернативные виды топлива и совершенствовать энергосберегающие технологии.