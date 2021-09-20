Студенты из Нидерландов разработали дом на колесах: он использует солнечную энергию

Студенты Эйндховенского технологического университета (Нидерланды) создали "дом на колесах", работающий на солнечной энергии. В нем есть все, что может понадобиться для обычной повседневной жизни в условиях длительного путешествия.

Автомобиль получил название Stella Vita. Цель разработчиков – вызвать интерес к солнечным транспортным средствам.

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Вскоре команда Solar Team Eindhoven отправится из Эйндховена до южной оконечности Испании. Поездка длиной 3 000 километров продлится около четырех недель. Во время путешествия авторы представят свой проект на различных мероприятиях и в университетах.

Уникальный "дом на колесах" Stella Vita / Фото Solar Team Eindhoven

О разработке

Ранее команда разработала большой семейный автомобиль на солнечной энергии под названием Stella Lux. По словам Тейна Тер Хорст, члена команды и студента машиностроительного факультета университета, он обладает положительным энергетическим потенциалом.

После создания Stella Lux команда начала работать над новыми проэктами. Так возникла идея создать "дом на колесах", полностью работающий от Солнца. Строительство началось в марте и длилось около 6 месяцев.

Характеристики

автомобиль имеет аэродинамическую каплевидную форму и оснащен рядом солнечных панелей на крыше;

предусмотрена дополнительная крышу, которая сдвигается вверх в неподвижном состоянии авто;

панели можно составлять наружу, чтобы увеличить их площадь до 17,5 квадратных метров;

автомобиль может проехать 730 километров в солнечный день при условии, что внутри не используются никакие удобства;

аккумулятор автомобиля можно полностью зарядить за 2 – 3 дня, а также заправить на станциях зарядки электромобилей, если на улице пасмурно;

внутри автомобиля есть кровать, небольшой холодильник, туалет, диван и небольшая кухонная зона – все устройства работают на солнечной энергии;

возможность бесперебойно заряжать свои гаджеты.

В автомобиле предусмотрена информационно-развлекательная система, которая сообщает пользователю о потреблении энергии. Поэтому он сможет рационально ее использовать в дороге – принимать душ, готовить кофе или заряжать ноутбук.

Пока точно неизвестно, выйдет ли Stella Vita на рынок, ведь команда создавала прототип для массового производства. Однако, по словам разработчиков, он мог бы поступить в продажу через 5 лет.