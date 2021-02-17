В Днепре на месте нынешнего аэропорта появится новый аэродром. Соответствующий договор с генеральным подрядчиком уже заключило Министерство инфраструктуры.

Теперь там официально могут начинаться строительные работы. Заметим, что за возможность работать над реконструкцией аэропорта соревновались 7 компаний, в частности - 2 иностранных.

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Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, по результатам открытой процедуры сумма контракта составила 3,95 миллиарда гривен. Это на 30% меньше ожидаемой стоимости.

По слова чиновника, взлетно-посадочная полоса, которую построят в новом аэропорту, будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Длиной эта полоса достигнет 3,2 километра. Она позволит принимать воздушные суда кодовой буквы Е, в частности – Boeing-777,

– заверил Криклий.

Кроме этого, он также отметил, что до завершения нового комплекса аэродрома "Днепропетровск" бесперебойно будет работать нынешний аэропорт.

Сколько будет продолжаться строительство

Министр инфраструктуры подчеркнул, что строительные работы терминального комплекса, которые осуществляет "НС-Днепр" (представитель группы DCH), уже начались.

"В государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 1,4 миллиарда гривен, которые необходимы для строительных работ. Всего строительство продлится около 3 лет", – подытожил чиновник.