Смогут ли роботы заменить врачей: перспективы искусственного интеллекта в традиционной медицине

Тысячи лет традиционная китайская медицина практиковалась на территории Юго-Восточной Азии. Сегодня она осовременивается – новаторы используют технологии в различных отраслях – от акупунктуры до фитотерапии.

Разработанный сингапурским стартапом AiTreat робот EMMA – это массажист на базе искусственного интеллекта, который помогает пациентам облегчить боль и расслабиться. Используя специальные датчики и трехмерное зрение, EMMA измеряет жесткость мышц и определяет точки напряжения в человеческом организме, подбирая интенсивность и продолжительность массажа индивидуально для каждого пациента.

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Заменят ли роботы настоящих массажистов

Изобретатель робота EMMA Альберт Чжан надеется, что его разработка сможет обеспечить последовательные, недорогие массажные процедуры, которые станут частью растущей тенденции мировой профилактической медицины. Вместе с тем ученый не хочет, чтобы искусственный интеллект в будущем заменил настоящих специалистов, а только помогал в профилактике заболеваний и лечении.

Один массажист может обслуживать только одного пациента, однако с помощью EMMA специалисты способны принимать до четырех человек одновременно,

– рассказывает Чжан.

С нагретыми до температуры от 38 до 40 градусов софт-тач модулями EMMA, пациенты, по словам изобретателя, могут даже не заметить разницы с настоящим массажистом. Разработка помогает специалистам сэкономить время, а пациентам – деньги. Сейчас 11 роботов-массажистов установлены в 8 различных клиниках Сингапура, и разработка пользуется спросом у практиков из США и Китая.

Роботы-массажисты EMMA установлены в 8 клиниках / Фото CNN

Спорная практика

В 2018 году традиционная медицина была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Хотя такие практики широко применяются по всему миру в течение многих лет, до сих пор существует недостаток регулирования и проверок безопасности как на национальных, так и на международном уровнях.

Решение ВОЗ повлекло немало споров внутри медицинского сообщества. Специалисты, которые выступают против признания традиционной медицины, указывают на нехватку научных исследований и фактических доказательств эффективности древних терапий.

Роботизация и технологизация традиционных практик являются бесценными для будущего этой отрасли медицины. Технологии помогли бы собирать данные и тестировать фактическую эффективность традиционных терапий. Вместе с тем большинство специалистов убеждены, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью вытеснить врачей, даже в области неинвазивной профилактической медицины.