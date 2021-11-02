Швеция запустит первый в мире катамаран с нулевым уровнем выбросов

2 ноября 2021 , 15:24
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Источник:

New Atlas

В настоящее время все чаще внедряются водородные решения с целью снижения уровня выбросов CO2. Так, Швеция разрабатывает первый в мире высокоскоростной безуглеродный катамаран Beluga24.

Проект является результатом партнерства шведских компаний Green City Ferries AB, Echandia, новозеландской Teknicraft и итальянской Studio Sculli.

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Beluga24 / Фото Studio Sculli

О судне

  • построено из углеродного волокна Green City Ferries;
  • оборудовано интегрированной системой с батареей и силовой установкой на топливных элементах Echandia, что обеспечивает большую энергоэффективность;
  • рассчитано на 150 пассажиров;
  • старт поставок намечен на 2022 год.

Среди других подобных разработок – электрический корабль Candela (Швеция), водородный пар Sea Change (CША) и судно MF Hydra (Норвегия).

Автор: Катерина Сердюк