Швеция запустит первый в мире катамаран с нулевым уровнем выбросов
2 ноября 2021 , 15:24Читати новину українською
Источник:New Atlas
В настоящее время все чаще внедряются водородные решения с целью снижения уровня выбросов CO2. Так, Швеция разрабатывает первый в мире высокоскоростной безуглеродный катамаран Beluga24.
Проект является результатом партнерства шведских компаний Green City Ferries AB, Echandia, новозеландской Teknicraft и итальянской Studio Sculli.
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Beluga24 / Фото Studio Sculli
О судне
- построено из углеродного волокна Green City Ferries;
- оборудовано интегрированной системой с батареей и силовой установкой на топливных элементах Echandia, что обеспечивает большую энергоэффективность;
- рассчитано на 150 пассажиров;
- старт поставок намечен на 2022 год.
Среди других подобных разработок – электрический корабль Candela (Швеция), водородный пар Sea Change (CША) и судно MF Hydra (Норвегия).