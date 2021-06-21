Самолеты могут стать почти бесшумными: британские ученые придумали способ

Британские ученые создали инновационный материал, благодаря которому можно снизить шум авиационного двигателя. Этого удастся достичь благодаря его небольшому весу.

Говорится об аэрогеле из оксида графена и поливинилового спирта. Работали над его разработкой ученые из британского университета Бата.

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Этот материал, по словам разработчиков, является фактически самой легкой звукоизоляцией из всех имеющихся. Он весит всего 2,1 килограмма на кубический метр. Именно поэтому его можно применять для изоляции авиационных двигателей.

Как объяснили ученые, инновационный материал поможет уменьшить шум из 105 децибел всего лишь до 16. Срок его действия аэрогеля – до 18 месяцев.

Сейчас исследователи работают над оптимизацией аэрогеля, чтобы тепло рассеивалось лучше. Это нужно для экономии топлива и безопасного использования материала.

Подробности от разработчиков

Профессор Микеле Мео, который возглавляет команду разработчиков, пояснил, что чрезвычайно низкую плотность удалось получить, используя жидкую комбинацию оксида графена и полимера, которые образуются из взбитых пузырьков воздуха.

На базовом уровне такой метод можно сравнить с взбивания яичных белков для создания безе. То есть оно крепкое, но содержит много воздуха,

– отметил он.

"Благодаря этому наш материал не имеет никаких потерь в весе или эффективности для достижения весомых улучшений в комфорте и уровне шума", – добавил британский ученый.

Мео прогнозирует, что в будущем такая технология будет полезна не только в аэрокосмической отрасли, но и в, частности, в машиностроении.